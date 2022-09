Frampol. Miasteczko, które stało się symbolem

Przez Frampol biegł szlak ewakuacyjny nie tylko polskiego wojska ale także ludności cywilnej. Część z nich uciekała w kierunku na Szczebrzeszyn, część na Biłgoraj i dalej w kierunku Lwowa. Pierwsze bombardowanie Frampola miało miejsce 8 września. Tego dnia spadły 2 bomby koło kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na powracających z kościoła mieszkańców Sokołówki. 11 września Niemcy próbowali zbombardować frampolską synagogę. Te wydarzenia a zwłaszcza katastrofalne w skutkach zbombardowanie Janowa Lubelskiego (ponad 350 ofiar) sprawiły, że ochrona przeciwpożarowa w Frampolu zmieniła dotychczasowe postępowanie. Jak się później okazało, miało to bardzo duże znaczenie. Straż pożarna opuściła remizę znajdującą się w środku Rynku i przeniosła się do części północnej miasteczka. Jednocześnie punkt alarmowo — nasłuchowy został przeniesiony z wieży kościelnej na wzgórza znajdujące się tuż za miasteczkiem. Stąd prowadzili całodobowe obserwacje okolicy. Tak wspomina to jeden z uczestników, Jerzy Czerwiński: