Fundacja Wolności proponuje mieszkańcom Lublina zabranie głosu. Opinie zostaną przekazane radnym

Kolejna sprawa dotyczy opłat za bilety komunikacji miejskiej. Prezydent Lublina proponuje, żeby pasażerowie nie posiadający Lubelskiej Karty Miejskiej, czyli nie płacący podatków w Lublinie, płacili za bilety okresowe od 15 do 35 procent więcej.

Lublinianie mogą tez wypowiedzieć się w sprawie przekazania 300 tys. zł pomocy dla Jasła, przez które w czerwcu przetoczyły się gwałtowne nawałnice i ulewy.

Głosować można do godz. 7 rano w czwartek, na stronie glosuje.fundacjawolnosci.org

- Wyniki przekażemy radnym w czwartek przed rozpoczęciem sesji rady miasta – zapowiada Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.

To druga taka inicjatywa Fundacji, pierwsza realizowana była w czerwcu. Mieszkańcy mogli wówczas wypowiedzieć się m.in. na temat obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego na tzw. ogródki piwne czy nadania nazwy Korpusu Ochrony Pogranicza ulicy będącej przedłużeniem ul. Zelwerowicza.

- Oddano wtedy ponad 80 głosów. Można było wziąć udział w pięciu głosowaniach i, co ciekawe, we wszystkich radni zagłosowali tak, jak sugerowali mieszkańcy - mówi Jakubowski. - Oczywiście im więcej będzie tych głosów, im więcej osób będzie korzystać z naszej propozycji, tym mocniejszy będzie to sygnał dla radnych – dodaje.