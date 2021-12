Funkcjonariusz straży granicznej współpracował z gangiem. Grupa przemyciła do Polski ok. 223 tys. paczek papierosów

W związku z śledztwem prowadzonym przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej do Sądu Okręgowego w Lublinie został skierowany akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród oskarżonych znalazł się Arkadiusz S. były funkcjonariusz straży granicznej.

Śledztwo prowadzone przez lubelski wydział dotyczyło grupy dokonującej do tej pory co najmniej 16 przemytów papierosów przez granicę polsko-ukraińską na rzece Bug. Z ustaleń postępowania wynika, że grupa przemyciła prawie 223 tysiące paczek papierosów o łącznej szacunkowej wartości ponad 3,1 miliona złotych. W toku śledztwa prokurator ustalił, że liderami grupy byli Mirosław R. i Łukasz K. którzy w porozumieniu z ukraińskim wspólnikiem decydowali o tym kiedy, gdzie i w jaki sposób odbędzie się nielegalny proceder. Po ustaleniu dogodnego terminu na kilka godzin przed planowanym przemytem grupa organizowała zabezpieczenie terenu poprzez wystawienie tzw. czujek obserwujących ruch patroli SG. Przy organizacji zabezpieczenia terenu istotne znaczenie miały bieżące informacje o pełnionych służbach, wykorzystywanych samochodach służbowych i rozmieszczeniu patroli - te informacje były przekazywane przez Arkadiusza S. Po upewnieniu się co do możliwości bezpiecznego przeprowadzenia przemytu i możliwości podjęcia papierosów, Łukasz K. informował o tym telefonicznie lub radiowo ukraińskiego wspólnika. Ten odpowiadał za bezpieczny przerzut papierosów przez rzekę Bug.