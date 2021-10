Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili już ponad pół tysiąca fałszywych certyfikatów szczepień

Do jednej z takich sytuacji doszło w poniedziałek (25 października) na przejściu granicznym w Zosinie. Podczas odprawy granicznej stawiło się pięciu obywateli Ukrainy, którzy chcieli wjechać do Polski. W trakcie okazywania potrzebnych do tego dokumentów, funkcjonariusz straży granicznej nabrał podejrzeń co do zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie przez nich szczepionki przeciw COVID-19, którymi posłużyli się podróżni.

Podczas późniejszej szczegółowej kontroli okazało się, że podejrzenia strażnika były słuszne - okazane certyfikaty były fałszywe.