Gala finałowa konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa w Chełmie. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Koła Gospodyń Wiejskich przybyły w sobotę do amfiteatru Kumowa Dolina w Chełmie na Galę Finałową konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa. Do rywalizacji finałowej stanęło 180 KGW z całego regionu, a wszystkie zgłoszone do konkursu wyroby zarówno kulinarne, jak i rękodzielnicze nawiązywały do tradycji i bogactwa kulturowego Lubelszczyzny.