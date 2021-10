Gala Plebiscytu Kuriera Lubelskiego "Strażak Roku 2021". Zobacz zdjęcia

Nikt nie ma wątpliwości, że strażacy ochotnicy są ważnym elementem bezpieczeństwa: - Rola jednostek jest nie do przecenienia. W skali województwa lubelskiego są to 1756 jednostek z czego 346 włączone do krajowego systemu gaśniczego. Tak naprawdę jest to bardzo poważny partner w działaniach ratowniczych – st. bryg. mgr inż. Szczepan Goławski, zastępca lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

- Nie raz dojeżdżają szybciej niż nawet karetka czy zawodowi strażacy. Bez wątpienia podczas takich trudnych akcji – wypadków, pożarów - najważniejszy jest czas działania. Kiedy popatrzymy po statystykach to między innymi dzięki nim jest mniej ofiar śmiertelnych – mówił Andrzej Chrząstowski, wicestarosta lubelski – Dlatego jestem tutaj, aby podziękować i oddać hołd za ich ciężką pracę – dodał.

W tym roku okazja do nagrodzenia strażaków ochotników była wyjątkowa, ponieważ Związek Ochotniczej Straży Pożarnej świętuje swoją 100. rocznicę działalności pod wspólnym sztandarem.