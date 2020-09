Gala Setki Kuriera. „Takie wydarzenia są sposobem na przełamanie koronawirusowego marazmu"

- Ta gala to istotny sposób na przełamywanie koronawirusowego marazmu. Trudno zorganizować takie wydarzenie przy tak wielu obostrzeniach. Jednak warto, bo Lublin bez takich konferencji, bez spotkań, bez aktywności w różnych środowiskach nie będzie miał tej dynamiki i rozwoju, na których nam zależy - podkreślał prezydent Żuk.

Kameralnie, w gronie liderów

Tegoroczne spotkanie podsumowujące Setkę Kuriera znacząco różniło się od gal w poprzednich latach. Do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego mogliśmy zaprosić tylko przedstawicieli firm z najwyższych miejsc w naszym rankingu, a także przedsiębiorców wyróżnionych przez naszą kapitułę. W czasie spotkania zachowywaliśmy wszelkie obostrzenia.

Ranking stu największych firm Lubelszczyzny przygotowujemy co roku, by analizować sytuację gospodarczą naszego regionu i promować biznesowych liderów. Przetasowania na liście potentatów są niewielkie. Kolejny rok z rzędu w naszym zestawieniu prym wiedzie PGE Dystrybucja. Na drugie miejsce, za Grupę Azoty „Puławy”, wskoczyła sieć sklepów Stokrotka. Producent nawozów i chemii spadł na trzecią pozycję. Stałą, czwartą pozycję zajmuje kopalnia LW Bogdanka. Na piąte miejsce wskoczył producent mebli - firma Black Red White, która w ubiegłych latach nie uczestniczyła w rankingu. Szóste miejsce należy do WSK PZL-Świdnik, siódme - Stanchem, ósme - firmy handlowej Mastermedia, dziewiąte - Perła - Browary Lubelskie, dziesiąte - SM Spomlek.