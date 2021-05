Gdzie grillować w województwie lubelskim? Stwórzmy razem listę miejsc do grillowania ze znajomymi Konrad Sławiński

Polacy uwielbiają grillować. W lecie, to właśnie grillowanie ze znajomymi jest jedną z najczęstszych form spędzania wolnego czasu. W województwie lubelskim pojawia się coraz więcej miejsc przystosowanych do odpalenia grilla, gdy tylko tego zechcemy. Najwięcej palenisk zlokalizowanych jest w Lublinie, ale nie oznacza to, iż w innych miastach naszego regionu takowych nie ma. Przejrzyj galerię zdjęć z dokładnymi adresami miejsc do grillowania. Jeśli wiesz, gdzie w Twoim najbliższym otoczeniu można spotkać się ze znajomymi i wspólnie odpalić grilla, podziel się tą informacją w komentarzu pod tym artykułem, a my dodamy ją do galerii. Stwórzmy wspólnymi siłami grillową mapę województwa lubelskiego. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.