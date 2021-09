Gdzie jest burza? Mapa burzowa dla województwa lubelskiego. Sprawdź, gdzie dzisiaj mogą pojawić się burze (wtorek, 14.09)

Podczas burzy lepiej nie wychodzić z domu. Warto zamknąć wszystkie okna i drzwi w domu, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz wypiąć je od gniazdek, odłączyć kabel internetowy od komputera i antenę satelitarną od telewizora. Jeśli burza zaskoczy nas, kiedy będziemy na dworze to lepiej nie chować się pod drzewami oraz pod wiatami autobusowymi i tramwajowymi. Można schronić się w samochodzie, jeśli jest zaparkowany w bezpiecznym miejscu oraz pod wiaduktem, mostem i inną stałą konstrukcją.

Jak zachować się podczas burzy?

Burza jest zjawiskiem meteorologicznym, któremu towarzyszą pioruny z błyskawicami i piorunami. Razem z burzami mogą pojawić się również intensywne opady deszczu, gradu lub śniegu oraz silny wiatr. Sezon burzowy w Polsce trwa od kwietnia do września. Warto posiadać wiedzę o zachowaniu podczas burzy, aby czuć się w trakcie trwania tego zjawiska meteorologicznego.

Jak zachować się podczas burzy, kiedy jesteśmy w domu?

wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne i wypnij je z gniazdek

zamknij wszystkie drzwi i okna w domu

odłącz antenę satelitarną od telewizora i kabel internetowy od komputera

usuń z balkonu lub tarasu wszystkie przedmioty, które mogą być zabrane przez wiatr i będą stwarzać ewentualne zagrożenie w trakcie burzy

nie dotykaj metalowych przedmiotów w domu, kaloryferów i kranów

jeżeli posiadasz zwierzęta domowe na zewnątrz to trzeba im zapewnić schronienie w domu

zaopatrz się w alternatywne źródło światła, jak latarka i świece, aby zapewnić sobie dostęp do światła w razie przerwy w dostawie prądu

przygotuj zapas wody i niezbędne leki

zaopatrz się w radio na baterie

Jak zachować się podczas burzy, kiedy jesteśmy poza domem?

unikaj otwartych przestrzeni

nie chowaj się pod drzewami

unikaj wysokich obiektów, w które może trafić piorun

nie stawaj pod słupami i liniami energetycznymi

nie chowaj się pod wiatami tramwajowymi i autobusowymi

schowaj się pod wiaduktem, mostem lub inną stałą konstrukcją

schowaj się w samochodzie, jeśli jest on zaparkowany w bezpiecznym miejscu

schowaj się w rowie lub innym najniższym punkcie na otwartej przestrzeni

nie siadaj i nie kładź się bezpośrednio na ziemi

odizoluj się plecakiem od ziemi, kucnij i złącz nogi, żeby uniknąć porażenia piorunem

na wszelki wypadek nie rozmawiaj przez telefon w czasie trwania burzy

nie dotykaj i odsuń się od metalowych urządzeń i przedmiotów

nie biegaj w czasie burzy

unikaj wody, ponieważ jest ona dobrym przekaźnikiem prądu

nie stój w dużej grupie ludzi, lepiej zachowaj dużą odległość od innych osób

Pierwsza pomoc przy porażeniu piorunem

zapewnij sobie bezpieczeństwo, kiedy będziesz udzielać pierwszej pomocy osobie rażonej piorunem

wezwij pomoc

oceń, czy osoba porażona oddycha i jest przytomna

nie bój się dotknąć osoby, która została porażona piorunem

wykonaj masaż serca, jeśli nie wyczuwasz tętna u osoby poszkodowanej

rozpocznij sztuczne oddychanie, jeżeli osoba nie oddycha, ale wyczuwasz u niej tętno

opatrz widoczne oparzenia i krwawienia u osoby rażonej piorunem

zostań z osobą poszkodowaną do przyjazdu pomocy i okaż jej wsparcie w danej sytuacji

Co robić podczas burzy?

Dużo osób boi się burzy i czuje strach, kiedy rozpoczyna się i trwa to zjawisko meteorologiczne. Dobrze jest znaleźć sobie na ten czas zajęcie, które zajmie myśli i pozwoli się choć trochę odstresować. Jest to także dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy nudzą się podczas burzy i chcą sobie w jakiś sposób zagospodarować ten czas. Zobaczmy, co można robić podczas burzy: