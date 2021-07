Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze jutro (sobota, 03.07). Aktualna mapa burzowa dla województwa lubelskiego

NOWE Okazała wygrana żużlowców Motoru Lublin z Falubazem Zielona Góra. Zobacz zdjęcia

Chociaż był to mecz żużlowy, a nie piłkarski, to akcja toczyła się do przysłowiowej jednej bramki. Goście z Zielonej Góry nie mieli argumentów w starciu z Motorem i wyjechali z Lublina z porażką różnicą aż 26 punktów. Gospodarze, dla których było najwyższe w tym roku zwycięstwo w PGE Ekstralidze, dopisali do swojego konta trzy punkty i przybliżyli się do fazy play-off.