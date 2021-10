Gdzie na jesienny spacer w województwie lubelskim? Zamek w Janowcu nad Wisłą zaprasza! Złoty spacer po malowniczej okolicy Łukasz Kaczanowski

Nie ma co ukrywać, że tegoroczna jesień w województwie lubelskim należy do zjawiskowych. Dlaczego? Nie tylko miejskie aglomeracje przybrały jesienne barwy - również w mniejszych miejscowościach możemy znaleźć idealne warunki do leniwych spacerów w otoczeniu złocistej natury. Właśnie takim miejscem jest Janowiec (powiat puławski) nad Wisłą. W trakcie spaceru po tej miejscowości smaczku dodaje fakt, iż znajduje się tu zamek, który jest siedzibą jednego z sześciu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Nie masz pomysłu na jednodniową wycieczkę w jesiennych promieniach słońca? Janowiec zaprasza! Zobacz koniecznie spacer w obiektywie, którego autorem jest nasz fotoreporter - Łukasz Kaczanowski. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.