Gdzie nad jezioro w woj. lubelskim? Mieszkańcy regionu polecają te miejsca! Sprawdź koniecznie [9.06] Konrad Sławiński

Zbliżają się wakacje, ale zanim dojdzie do beztroskiej laby, to przed nami jeszcze kilka weekendów. Nie macie planów na czerwcowy wypoczynek? Choć temperatura wody w jeziorach może nie zachęcać do kąpieli, to przedstawiamy listę najpopularniejszych jezior w województwie lubelskim. W tych miejscach, według opinii, najefektywniej spędzicie czas blisko natury. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.