Gdzie nad jezioro w woj. lubelskim? Mieszkańcy regionu polecają te miejsca! Sprawdź koniecznie Konrad Sławiński

Zbliżają się wakacje, ale zanim dojdzie do beztroskiej laby, to przed nami jeszcze kilka weekendów. Nie macie planów na czerwcowy wypoczynek? Choć temperatura wody w jeziorach może nie zachęcać do kąpieli, to przedstawiamy listę najpopularniejszych jezior w województwie lubelskim. W tych miejscach, według opinii, najefektywniej spędzicie czas blisko natury. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.