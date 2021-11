Gdzie niedzielne popołudnie spędzali mieszkańcy Lubelszczyzny? W Parku Iluminacji pn. „Botaniczna Podróż"! Zobacz zdjęcia

Park Iluminacji otwarty będzie dla wszystkich zainteresowanych do 14 lutego 2022 r., przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od ok. 16 do 21 (ostatnie wejście o godzinie 20). Bilety dostępne są na stronie: www.bilety.luminapark.pl oraz w kasie Ogrodu Botanicznego. Jednak my, aby uniknąć długich kolejek do kasy, ponieważ Park cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zdecydowanie polecamy zakupy wejściówek online.