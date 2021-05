Gdzie wybrać się w ten weekend w woj. lubelskim? Sprawdź przegląd bezpłatnych imprez i wydarzeń, które odbędą się 28-30 maja

Na jakich zasadach będą od 28 maja działały restauracje?

Restauracje będą mogły otworzyć się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Oznacza to, że zajęty może być co drugi stolik, a "obłożenie" lokalu nie może przekraczać 50 procent. Odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, wyjątkiem jest sytuacja, gdy między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.