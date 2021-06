Giełdowe manipulacje i fikcyjny handel złomem. Grupa przestępcza została rozbita przez CBA

Według ustaleń śledczych, pieniądze pozyskane z fałszywych faktur były następnie wykorzystywane do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co wprowadzało w błąd inwestorów i wykreowało wzrost wartości jej akcji. W wyniku tych działań mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł.