GKS Górnik Łęczna. Czy rozmowy przyniosą efekty? Piłkarki Górnika chcą podnieść się po dwóch porażkach

Górnik ze Śląskiem Wrocław zmierzy się w niedzielę o godz. 13 Wojciech Szubartowski

Dwie przegrane z rzędu nie napawają optymizmem. Zawodniczki Górnika Łęczna chcą jednak zakończyć złą passę i dopisać do swojego konta kolejne punkty. Szansa na to już w niedzielę o godz. 13, kiedy to zielono-czarne podejmą na swoim stadionie Śląsk Wrocław.