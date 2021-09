GKS Górnik Łęczna pokonał na wyjeździe MKS Tarnovię Tarnów

Dla ekipy prowadzonej przez trenera Roberta Makarewicza był to udany powrót do ligowych zmagań po przerwie reprezentacyjnej. Już do przerwy łęcznianki prowadziły czterema bramkami. Po zmianie stron dołożyły jeszcze jedno trafienie i mogły cieszyć się z zasłużonego zwycięstwa. - Chcieliśmy rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść już w pierwszej połowie i dziewczyny to uczyniły - przyznał w rozmowie z klubowym portalem szkoleniowiec Górnika. - Zagraliśmy bardzo dobrą przed przerwą, zmienialiśmy tempo gry i stwarzaliśmy wiele sytuacji bramkowych. Nie wszystkie z nich zamieniliśmy na gole, ale jak już trafiliśmy po raz pierwszy, to później było nam dużo łatwiej. W drugiej połowie dokonaliśmy wielu zmian, a pozytywny wynik wprowadził trochę rozluźnienia w nasze szeregi i gra nie była taka płynna - dodał.

Trener Makarewicz nie będzie mógł w najbliższych miesiącach korzystać z Aleksandry Posiewki. Młoda zawodniczka zerwała bowiem więzadło krzyżowe w prawym kolanie podczas meczu reprezentacji Polski do lat 17 z Grecją. Tym samym, strzelczyni dwóch goli w obecnym sezonie nie zagra co najmniej przez pół roku. Przed sobotnim spotkaniem jej koleżanki z drużyny wyraziły wsparcie: