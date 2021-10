GKS Górnik Łęczna przegrał z TME UKS SMS Łódź aż 0:5. Zobacz zdjęcia

Przed pierwszym gwizdkiem obie drużyny dzielił zaledwie punkt. "Górniczki" mogły więc w przypadku ewentualnego zwycięstwa przeskoczyć w tabeli łodzianki. Taki scenariusz był realny jeszcze po pierwszej połowie sobotniej potyczki, która zakończyła się prowadzeniem gości 1:0. Jednak w drugiej połowie na boisku całkowicie dominowały już tylko przyjezdne. TME UKS SMS zdobył po przerwie cztery gole i wrócił do domu z kompletem punktów.

- To była dla nas bardzo bolesna lekcja - przyznał po końcowym gwizdku w rozmowie z klubową telewizją trener Górnika, Robert Makarewicz. - Byliśmy nastawieni na zwycięstwo i nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy przegrać w takim stosunku. Stworzyliśmy dużo mniej sytuacji niż w poprzednich spotkaniach. Wynikało to z faktu, że niektóre zawodniczki nie udźwignęły presji w pierwszej połowie. Musieliśmy dokonywać na boisku korekt, a każda zmiana jeszcze bardziej nas "dołowała" i traciliśmy kolejną bramkę. Drużyna z Łodzi gra ze sobą już trzy lata i stanowi kolektyw, który ciężko rozmontować. Nasz zespół jest bardzo niestabilny jeśli chodzi o formę. Nie potrafiliśmy stworzyć sobie przewagi na wahadłach, było wiele niecelnych podań, złych przyjęć i błędów w ustawieniu. Teraz musimy się zregenerować fizycznie i psychicznie, by wyjść na następny mecz z Medykiem Konin jako inna drużyna - dodał szkoleniowiec.