GKS Górnik Łęczna rozbił UKS Ząbkovię Ząbki aż 13:0

W połowie sierpnia do rywalizacji w Ekstralidze kobiet powrócą piłkarki GKS Górnika Łęczna. Brązowe medalistki poprzedniego sezonu rozpoczęły przygotowania do rozgrywek w miniony poniedziałek. Natomiast w niedzielę zagrały pierwszy letni mecz kontrolny, w którym pokonały pierwszoligową Ząbkovię Ząbki aż 13:0, zdecydowanie dominując na boisku od pierwszej do ostatniej minuty.

- W trakcie pierwszego tygodnia sprawdzaliśmy przydatność poszczególnych zawodniczek na danych pozycjach, bo planujemy nieco pod tym kątem pozmieniać. Dostosowywaliśmy również juniorki do poziomu gry w Ekstralidze. Celem meczu będzie przede wszystkim zgrywanie zespołu - przyznał przed pierwszym gwizdkiem w rozmowie z klubowymi mediami trener Robert Makarewicz.

Szkoleniowiec pracuje obecnie z drużyną, w której latem doszło do kadrowej rewolucji. Po zakończeniu poprzedniego sezonu z Górnikiem pożegnały się bowiem Alicja Dyguś, Małgorzata Grec, Patricia Hmirova, Ewelina Kamczyk, Nikola Karczewska, Maja Osińska, Danuta Paturaj, Patrycja Rżany i Emilia Zdunek. To łącznie dziewięć piłkarek.