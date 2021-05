GKS Górnik Łęczna zakończy rozgrywki meczem o srebro

Aktualnie w tabeli to najbliższe rywalki zielono-czarnych plasują się na drugiej lokacie i mają nad łęczniankami trzy oczka przewagi. Tylko zwycięstwo pozwoli więc „Górniczkom” na wyprzedzenie łodzianek, dzięki lepszemu bilansowi spotkań bezpośrednich.

- Wycisnęłyśmy z tego sezonu wszystko, co mogłyśmy. Źle go zaczęłyśmy, w drużynie zaszło sporo zmian, a do zmian trzeba się przystosować. Uważam, że dałyśmy z siebie tyle, ile mogłyśmy. Musimy docenić fakt, że do samego końca jesteśmy w walce o drugie miejsce – mówi cytowana przez klubowy portal napastniczka Górnika, Nikola Karczewska.

Popularna "Kerczi" i jej koleżanki do starcia z ekipą z Łodzi podejdą zmotywowane ostatnimi zwycięstwami. Wiosną bowiem GKS w lidze zanotował tylko jedną przegraną, ulegając 0:2 nowemu mistrzowi, Czarnym Sosnowiec. Górniczki mają również lepszy bilans bramkowy od TME UKS, bo łącznie bramkarki rywalek pokonywały aż 80 razy, tracąc przy tym 20 goli. Bilans łodzianek to 61:12.