GKS Górnik Łęczna zakończył zgrupowanie w Wiśle

Podopieczne trenera Roberta Makarewicza wygrały z brązowym medalistą poprzedniego sezonu ligi czeskiej 4:2. Łęcznianki zaprezentowały się znakomicie w pierwszej połowie, którą zakończyły z czterobramkowym prowadzeniem. Do siatki trafiały Aleksandra Posiewka, Roksana Ratajczyk, zawodniczka testowana oraz Anna Zając. Po zmianie stron "Górniczki" nie strzeliły już więcej bramek, natomiast straciły dwie.

- Cały mecz zagraliśmy na wysokim tempie - przyznał trener Makarewicz w rozmowie z klubowymi mediami. - To było lustrzane odbicie tego, nad czym pracowaliśmy w okresie przygotowawczym. Cała drużyna pokazała, że jest dobrze przygotowana. Mamy drobne urazy, które musimy zaleczyć, bo do startu ligi został tydzień. Problemy ma Jola Siwińska, a pozostałe dziewczyny są gotowe do gry i to jest najbardziej pocieszające - dodał.

Sparing z 1. FC Slovacko był zwieńczeniem zgrupowania zielono-czarnych w Wiśle, które rozpoczęło się w miniony poniedziałek. W trakcie obozu zespół z Łęcznej pokonał ponadto 9:0 TS ROW Rybnik. W trakcie ostatnich przedsezonowych szlifów w szeregach GKS-u były testowane dwie zawodniczki. Obie powinny podpisać kontrakty z klubem przed rozpoczęciem rozgrywek.