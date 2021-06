GKS Górnik Łęczna żegna królową strzelczyń i wita nową napastniczkę

Nowa piłkarka Górnika urodziła się 19 kwietnia 1999 roku i występuje na pozycji napastniczki. Swoją przygodę z piłką rozpoczęła w rodzinnych Piekarach Śląskich, następnie grała w Tygryskach Świętochłowice, AZS PWSZ Wałbrzych oraz GKS Katowice. W ostatnim sezonie zdobyła siedem bramek na ekstraligowych boiskach, będąc w czwórce najskuteczniejszych zawodniczek "GieKSy".

- Ten transfer to dla mnie awans sportowy i duży krok naprzód, pod każdym względem - przyznała Miłek w rozmowie z klubowymi mediami. - Dzięki temu będę mogła sprawdzić się na najwyższym poziomie. Jestem pewna, że Łęczna to dobry kierunek, by rozwinąć się piłkarsko. Górnik to w polskiej piłce uznana i utytułowana marka. Każdy wie, że to właśnie ta drużyna w ostatnich latach trzy razy z rzędu sięgała po mistrzostwo Polski. Patrzyłam też jednak na doświadczenie zawodniczek, będących w zespole, bo wiem, jak istotny to czynnik. Ważne dla mnie było, bym miała się od kogo uczyć - dodała.