Głosowanie, którego może nie być. Co dalej z wyborem wiceszefów zamojskiej rady miejskiej?

Tę sprawę kilka tygodni dokładnie opisywały media. Pod koniec sierpnia odbyła się gorąca sesja zamojskiej Rady Miejskiej. Piotr Małysz wiceprzewodniczący RM ze względów osobistych złożył wówczas mandat radnego. Podczas obrad odbyło się także tajne głosowanie dotyczące odwołania z pełnionej funkcji Dariusza Zagdańskiego, drugiego wiceszefa zamojskiej RM. I to przeforsowano. Jednocześnie radni opozycyjni wyrażali opinię, iż nie powinno się powoływać nowych wiceprzewodniczących.

Sytuacja jest skomplikowana

Dlaczego? Choćby ze względów oszczędnościowych. Wskazywano też inne powody. Jak tłumaczyli radni opozycyjni, pozostał „przecież” w RM jeszcze jeden wiceprzewodniczący. Tę funkcję sprawuje Jan Matwiejczuk, wieloletni, doświadczony radny i dobrze sobie radzi. Na tym sprawa wówczas stanęła. W poniedziałek (27 września) zaplanowano jednak kolejną sesję zamojskiej RM. W programie pojawił się projekt uchwały dotyczącej wyboru nowego wiceprzewodniczącego RM. Tylko jednego. Co to oznacza? Czy to jakieś kompromisowe rozwiązanie?