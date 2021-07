Gm. Wilków: Minister spotkał się z rolnikami. - Chciałbym uspokoić - powiedział Grzegorz Puda

Zniszczone domy, budynki gospodarcze, plantacje malin i chmielu. To efekt wichury, która w czerwcu przeszła przez gminę Wilków. Mieszkańcy porównują swoje straty do tych poczynionych przez powódź w 2010 r. Szacowanie strat potrwa jeszcze co najmniej miesiąc. O pomocy dla gospodarzy podczas spotkania z mieszkańcami gminy mówił szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

- Rozmawiamy z rolnikami, aby znaleźć takie rozwiązania, które z jednej strony pomogą rolnikom, a z drugiej będą tak skalkulowane, aby to było wsparcie, które rolnikom się należy - powiedział w środę Grzegorz Puda.