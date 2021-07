Gmina Łabunie: Plakat Łukasza Zwolana nagrodzono w międzynarodowym konkursie Bogdan Nowak

Plakat Łukasza Zwolana nadesłane

Na to wydarzenie przysłano 814 prac z 28 państw całego świata. Jednak to właśnie plakat zaprojektowany przez Łukasza Zwolana, artysty-plastyka pochodzącego z gminy Łabunie, zajął pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie „Red Flags 2021 – Canada Day”. To ważne osiągnięcie. Jednak nie jedyne.