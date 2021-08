Gmina Niemce. Na ruchliwej drodze uderzyło w niego inne auto. Minęły miesiące, sprawcy nie znaleziono

Mateusz Karabela jest strażakiem i radnym gminy Ostrówek (powiat lubartowski). 16 lutego ubiegłego roku jechał drogą krajową nr 19 od strony Lublina w kierunku Lubartowa. W Ciecierzynie zatrzymał się przed pasami, żeby przepuścić trójkę dzieci. Wtedy w tył jego samochodu uderzyło inne auto. – Jego kierowca natychmiast zaczął uciekać – relacjonuje pan Mateusz.

Radny tłumaczy, że sam nie mógł ruszyć w pościg - jego auto było poważnie uszkodzone. – Zadzwoniłem na numer 112 i przekazałem numer rejestracyjny auta sprawcy – tak jak go zapamiętałem. Mogłem się pomylić w nerwach, ale później okazało się, że nawet to, co podałem spisano błędnie - zanotowano numer czterocyfrowy, a ja na pewno podawałem dłuższy – twierdzi Mateusz Karabela.