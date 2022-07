Gmina Potok Górny. Jesteśmy na językach całej Polski, jako ci najubożsi. Na „zeszyt” jednak nikt nie kupuje Bogdan Nowak

W gminie Potok Górny kwitnie działalność kulturalna. Sławę w okolicy zdobyła m.in. Gminna Orkiestra Strażacka. Jest się zatem czym pochwalić archiwum

To oficjalne statystyki. Najuboższą gminą w województwie lubelskim (i całej Polsce) jest Potok Górny na Zamojszczyźnie. Dochód tego samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ok. 524 zł. Wynika to z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Drugie miejsce od końca w wojewódzkim zestawieniu zajmują gminy: Aleksandrów oraz Ostrówek.