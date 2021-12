Gmina Ryki. Zniszczył przydrożne kapliczki, odpowie przed sądem. Grożą mu dwa lata więzienia

Do uszkodzenia kapliczek w postaci strącenia z nich krzyży doszło w listopadzie w trzech miejscowościach: w Starym Bazanowie, Janiszach i Oszczywilku. Zostały z nich strącone krzyże. Sprawą zajęli się ryccy policjanci.

- Zebrane materiały doprowadziły funkcjonariuszy do ustalenia sprawcy, którym okazał się 37-letni mieszkaniec gminy Ryki. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek i usłyszał już zarzuty. Przyznał się do zarzucanych mu czynów - informuje st. asp. Radosław Żmuda z komendy powiatowej policji w Rykach.

Sprawa trafi do sądu. - Za znieważenie przedmiotów czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch - dodaje Żmuda.