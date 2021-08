Gmina Terespol: Brakuje 4 km żeby dojechać z przejścia granicznego w Małaszewiczach do A2

- Zakres decyzji środowiskowej, na podstawie której Oddział prowadzi zadanie inwestycyjne nie obejmuje łącznika autostrady od węzła Dobryń do Małaszewicz. Rolę tę pełni istniejąca droga krajowa nr 68 - mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

To znaczy, że autostrada A-2 skończy się 4 km przed granicą z Białorusią, a ruch osobowy będzie przekierowany na sąsiednie przejście przez tzw. Most Warszawski drogą nr 68, gdzie często stoją kolejki ciężarówek, które oczekują na odprawę.

- Tą drogą będą mogły dojechać do autostrady z Małaszewicz TIR-y zabierające ładunki z suchego Portu PKP. Jest to koszmar dla mieszkańców Małaszewicz Dużych oraz Wólki Dobryńskiej, bowiem już dziś do terminali przeładunkowych przyjeżdża ok. 1500 ciężarówek dziennie – mówi Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol.

Planowana modernizacja Suchego Portu Małaszewicze zakłada co najmniej 4-krotne zwiększenie przepustowości par pociągów towarowych. Z obecnych 16 składów ich liczba wzrośnie do ponad 50. - Jeżeli uwzględnimy, że na każdym składzie będzie co najmniej 40 kontenerów, to można się spodziewać, że ruch ciężarówek przez gęsto zabudowane miejscowości wzrośnie geometrycznie, bowiem TIR zabiera tylko jeden kontener – mówi wójt.