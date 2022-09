Gmina Tomaszów Lubelski. Siedziba Płanetnika? Rezerwat w którym straszy w południe i o północy

Obok głazów można zobaczyć stare, nieregularne nasypy ziemne. Dlatego uważa się, że „Piekiełko” mogło być we wczesnym średniowieczu (lub dawniej) miejscem kultu. Głazy mogły stanowić jego ważny element.

„Piekiełko” zostało ustanowione rezerwatem przyrody nieożywionej w 1962 r. Znajduje się w lesie – cztery kilometry na południowy-wschód od Tomaszowa Lub. Jego największą atrakcją są rozrzucone w różnych miejscach, duże głazy. Mają one najczęściej kształt płaskich bloków. Porastają je paprocie i mchy, co dodatkowo wzmacnia aurę ich „kamiennej powagi” i tajemniczości.

Zemsta za nieudane konkury

Na pewno to miejsce oddziaływało na wyobraźnię okolicznych mieszkańców przez wieki. Nic dziwnego, że z „Piekiełkiem” związanych jest wiele ciekawych legend. Można o nich przeczytać na dużych tablicach informacyjnych ustawionych przy drodze, w sąsiedztwie rezerwatu.

Jedna z legend opowiada o dziewczynie, która odmówiła ręki czartowi. Zły ukazał się jej pod postacią parobka. Tak rozwścieczyła go odmowa, że postanowił ukarać nie tylko niewiastę do której uderzył w konkury, ale również okolicznych mieszkańców. Postanowił zasypać kamieniami miejscowy kościół (miało to się stać podczas ślubu dziewczyny z jednym z miejscowych mężczyzn). Czart przygotował ogromne kamienie i ruszył z nimi w kierunku świątyni. Nagle, w samo południe zapiał kur. Zdezorientowany diabeł rozrzucił zatem w popłochu kamienie w miejscu, które później nazwano „Piekiełkiem”. Kościołowi i ludziom nic się nie stało.