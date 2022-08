Górecko Kościelne. Niebezpieczny mostek przy kaplicy na wodzie. Jest szansa, że zostanie szybko naprawiony

Górecka Kościelne (pow. biłgorajski) to malownicza miejscowość otoczona lasami Puszczy Solskiej. Nie brakuje tam zabytków i tras spacerowych. Zobaczymy przy nich majestatyczne, pomnikowe dęby oraz mnóstwo urokliwych kapliczek przydrożnych. Wierni oraz turyści chętnie odwiedzają także słynny, XVIII-wieczny, modrzewiowy kościół parafialny, który jest jednocześnie Sanktuarium św. Stanisława. Ważnym miejscem jest także miejscowy cmentarz parafialny. Znajdują się tam m.in. groby powstańców styczniowych, żołnierzy września 1939 r. oraz partyzantów poległych w bitwie pod Osuchami.

Nie tylko. W Górecku Kościelnym znajduje się także stara kaplica „pod dębami” oraz słynna kapliczka „na wodzie” (na rzece Szum). Obok niej bije źródełko słynące z cudownych łask. Tam w niedzielę (28 września) udała się nasza Czytelniczka z Zamościa.

- To miejsce jak zawsze wygląda pięknie, urokliwie – podkreśla kobieta. - A kapliczkę na wodzie oraz jej okolice najlepiej można podziwiać z drewnianego mostku. Nim można dojść od kościoła do słynnego źródła. Niestety, mostek załamał się akurat tam, gdzie najchętniej przystają pątnicy i turyści. Obok jest także drewniana alejka. Niektóre jej elementy także nadają się do wymiany.