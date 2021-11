Górki czechowskie – kolejne starcie. Sąd rozstrzygnie spór o zagospodarowanie dawnego poligonu. Znamy termin rozprawy

Kolejny „sądny dzień” dla górek czechowskich. 1 grudnia sprawą dopuszczenia przez miasto zabudowy mieszkaniowej na części dawnego poligonu zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

– Po to termin został wyznaczony przed świętami Bożego Narodzenia, aby wyrok wydać też przed świętami. Powinien on zostać ogłoszony jeszcze 1 grudnia, a w sytuacji gdyby doszło do odroczenia poznamy go nie później niż 15 grudnia – mówi Robert Hałabis, rzecznik WSA w Lublinie.

To już drugie podejście do rozprawy. Pierwotnie termin wyznaczono na 29 czerwca. Posiedzenie sądu zostało jednak odwołane. Powód? Dwa podmioty: Fundacja Wolności oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka złożyły wnioski o dopuszczenie ich do postępowania w charakterze stron. WSA odmówiło. Wnioskodawcy złożyli skargi od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten podtrzymał jednak w październiku decyzję sądu niższej instancji.