Górki czechowskie – kolejne starcie. Spór o zagospodarowanie dawnego poligonu wrócił do Lublina. W przyszłym tygodniu zajmie się nim sąd

Uchwała została zaskarżona do WSA. Zrobił to wojewoda lubelski, którym wówczas był Przemysław Czarnek (obecnie minister edukacji i nauki).

Początkiem sprawy górek czechowskich było przyjęcie przez radnych w lipcu 2019 r. „studium zagospodarowania Lublina”. Dokument dotyczył całego miasta. Na nowo określił też m.in. przyszłość górek czechowskich. Zapisy dopuściły budowę bloków na 30 hektarach terenów (ok. 30 proc.). Na pozostałych ok. 70 ha ma powstać miejski park naturalistyczny.

To oznacza, że w postępowaniu nie będą mogli uczestniczyć przedstawiciele stron ani osoby zainteresowane sprawą.

30 grudnia 2019 r. WSA częściowo uchylił uchwałę radnych. Uznał, że teren dawnego poligonu nie może być zabudowany, bo doprowadziłoby to do zniszczenia walorów przyrodniczych terenu. Zarzucił ratuszowi przekroczenie „władztwa planistycznego”. 9 marca 2020 r. miasto złożyło skargę kasacyjną do NSA.