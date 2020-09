Górki czechowskie: Prokuratura Krajowa włączyła się do postępowania sądowego

W środę konferencję w tej sprawie zorganizowali politycy PiS. -

Zdecydowaliśmy się skierować wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry aby Prokuratura Krajowa przystąpiła do postępowania przed NSA, co się udało – mówił poseł Jan Kathak. I dodał: - Dzisiaj stawiamy kolejny krok. Skierowaliśmy do prokuratora generalnego prośbę o podjęcie działań w celu zabezpieczenia wyroku pierwszej instancji. Trafiają do nas bowiem sygnały, że mimo korzystnego wyroku, który nie jest jeszcze prawomocny, dzieją się tutaj rzeczy, które doprowadzają do dewastacji tych terenów, istotnych z punktu widzenia Lublina – tłumaczył.