Górki czechowskie przed sądem. Kolejna odsłona sporu o zagospodarowanie terenu dawnego poligonu

Opinia jest zaczerpnięta z dokumentów przygotowanych przez ratusz do projektu strategii rozwoju miasta „Lublin 2030”. – Mówi o potrzebie rozbudowy zieleni w Lublinie, o potrzebie rozbudowy zdrowej infrastruktury. W naszej ocenie dotyczy ona ściśle górek czechowskich i jest to bardzo istotny dowód, który wcześniej nie był znany stronie postępowania – przekonuje Mateusz Sarnat, adwokat reprezentujący M. Wolanowską.

Rozprawa przed WSA to powrót sprawy do Lublina. Sąd zajmował się już nią w 2019 r. Wtedy to wojewoda lubelski (był nim wówczas Przemysław Czarnek) zaskarżył uchwałę lubelskich radnych dotyczącą „studium zagospodarowania Lublina”. Dokument m.in. na nowo określił przyszłość górek czechowskich. Zapisy dopuściły budowę bloków na 30 hektarach terenów (ok. 30 proc.). Na pozostałych ok. 70 ha ma powstać miejski park naturalistyczny.