Górnicy są już gotowi. Czego możemy spodziewać się po drużynie w rozgrywkach 22/23?

Zapewne wszyscy chcieliby szybkiego powrotu do elity, ale z oczekiwaniami należy być ostrożnym i przede wszystkim uczyć się na doświadczeniach z przeszłości.

Kibice z Łęcznej z pewnością doskonale pamiętają sezon 2016/2017 rok, kiedy to dowodzony przez Franciszka Smudę Górnik do ostatniej kolejki „walczył o spadek”. Niefortunna wypowiedź byłego selekcjonera na stałe zapisała się w słowniku kibicowskim, ale nikomu w Łęcznej wraz z końcem tamtego sezonu do śmiechu nie było.

Górnik po trzech latach opuścił wtedy ekstraklasę, a w klubie nastąpiły gruntowne zmiany. Było ciężko i skończyło się… kolejnym spadkiem. Łęcznianie wylądowali na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Tam spędzili dwa lata, by w kolejnych dwóch zanotować dwa awanse i ponownie grać w gronie najlepszych.

Ten sukces nastał za prezesury Piotra Sadczuka, któremu po sukcesach raz pierwszy przychodzi mierzyć się z porażką. – O spadku przesądziło wiele aspektów. Odpowiedzialność trzeba rozłożyć pomiędzy zarząd, dyrektora sportowego, sztab i zawodników. Wszyscy razem wygrywamy, tak samo wszyscy razem przegrywamy – mówił w przeprowadzonej przez media klubowe rozmowie podsumowującej sezon. – Oczywiście chcieliśmy się utrzymać, ale przyjęliśmy sobie taki budżet, aby nawet w przypadku spadku w nie było w klubie katastrofy finansowej i organizacyjnej. Jak wiemy, jesteśmy w Górniku już pewnym doświadczeniem nauczeni – dodawał.