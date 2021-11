Górnicy z Łęcznej w dobrych nastrojach jadą do Legnicy walczyć z Miedzią w Fortuna Pucharze Polski

Łęcznianie przystąpią do pucharowej potyczki podbudowani domowym, bezbramkowym remisem z wicemistrzem Polski, Rakowem Częstochowa. - Potrafiliśmy pograć piłką na połowie przeciwnika i skutecznie się bronić. I to jest pozytywne, że zagraliśmy na zero z tyłu - mówi doświadczony obrońca, Tomasz Midzierski.

Goście tuż przed przerwą nie wykorzystali rzutu karnego. Swoje okazje mieli również łęcznianie. - Można więc zastanawiać się, czy punkt jest dobry, czy można było wywalczyć trzy - przyznaje trener, Kamil Kiereś.

Szkoleniowiec Górnika przyznał, że przed meczem z Rakowem ważne było „oczyszczenie” głów zawodników po wcześniejszych niepowodzeniach. - W trakcie 6-dniowego mikrocyklu skupiliśmy się na pewnych rzeczach. Przede wszystkim na odnowie mentalnej drużyny. Potem zbudowaliśmy taktykę na to spotkanie i ją realizowaliśmy. Potrzebna była duża determinacja i zaangażowanie, świadomość, jak gra rywal, jak należy reagować i grać w określonych sytuacjach - tłumaczy Kiereś.