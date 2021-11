Górnicze derby w Łęcznej. Kamil Kiereś chce niedosyt zamienić w sportową złość

Przed laty Lukasz Podolski obiecał, że zagra w zespole z Zabrza i na zakończenie piłkarskiej kariery dotrzymał słowa. Przyjście do Górnika urodzonego w Gliwicach Podolskiego było najgłośniejszym transferem w historii polskiej ekstraklasy. Jego zarobki w śląskiej drużynie szacuje się na ponad 20 tys. zł tygodniowo.

Ale autor 49 goli dla drużyny Niemiec dopiero w minioną niedzielę, w 10. występie w PKO Ekstraklasie, pierwszy raz pokonał bramkarza rywali. Udało mu się to w szlagierowym spotkaniu z Legią Warszawa, które zabrzanie wygrali 3:2. - Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Kto by pomyślał, że strzelimy trzy bramki, skoro to był nasz największy problem - podsumował trener, Jan Urban.

Szkoleniowiec Górnika ma nadzieję, że Podolski zacznie teraz regularnie zdobywać gole. - Byłem piłkarzem i wiem, że kamień z serca spada, kiedy strzeli się bramkę. Pewnie w głowie chodziła mu myśl, że rozegrał już dużo spotkań, a wciąż nie strzelił gola. Byłem jednak spokojny, że w końcu to nastąpi - twierdzi trener.