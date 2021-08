Górnik Łęczna bezbramkowo zremisował we Wrocławiu. Pomeczowe komentarze

KAMIL KIEREŚ (trener Górnika łęczna):

Mieliśmy bardzo mało czasu po zwyciężeniu baraży, po awansie. Mało czasu na treningi, mało czasu na transfery. Tylko jeden sparing, który nie do końca dał nam rzeczywisty obraz tego jak to ma wyglądać i w jakiej dyspozycji są zawodnicy. Trzeba ponadto wciąż wyrównywać poziom motoryczny zawodników, których pozyskaliśmy.

Zaczęliśmy sezon dosyć nieciekawie, bo remisem z Cracovią. W ostatnich dwóch meczach z Zagłębiem Lubin i Wartą Poznań zaliczyliśmy dwie porażki i straciliśmy siedem bramek. Trzeba było zrobić "reset". Zaryzykowaliśmy, zmieniliśmy ustawienie. Przeszliśmy na 3-4-3 w ofensywie i 5-4-1 w fazie obrony. Mieliśmy sześć dni, by nad tym pracować i wkomponować nowych graczy.

Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem ambitnym. Nie prężyliśmy jednak muskułów, bo ja nie lubię bajek opowiadać. To boisko miało zweryfikować pewne wydarzenia i uważam, że z pozycji tego tygodnia zaprezentowaliśmy godną postawę. Myślę, że zapracowaliśmy na ten punkt. Oczywiście mieliśmy w 85. minucie szczęście, że jest VAR. Zwracam uwagę jednak także na niesprawiedliwy przepis. Chwilę wcześniej kontuzjowany Dziwniel był wówczas poza linią boczną. Sędzia wpuścił go dopiero po straconej bramce. Brakowało nam zawodnika i dzięki temu Śląsk stworzył przewagę i strzelił bramkę. Na szczęście mamy VAR w ekstraklasie, który wykazał, że tej bramki nie było. Z mojej perspektywy zasłużenie wywieźliśmy stąd jeden punkt. Zagraliśmy na zero z tyłu. To daje nam motywację. To daje nam wiarę do pracy i tego, żeby w tej lidze ambitnie te punkty zbierać, budować swoją pozycję przed kolejnymi spotkaniami.