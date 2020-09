Górnik Łeczna lepszy w pojedynku beniaminków. Zielono-czarni pokonali Resovię Rzeszów zaliczając drugie zwycięstwo sezonu. Zobacz zdjęcia

Obie drużyny rozpoczęły sezon od wygranych 3:0 i chciały iść za ciosem w kolejnym meczu ligowym. Pierwszy kwadrans spotkania w Łęcznej był intensywny i piłka kursowała od jednego do drugiego pola karnego. Żadnemu z zespołów nie udało się jednak stworzyć większego zagrożenia.

Jedną z lepszych okazji na zmianę wyniku miał Paweł Wojciechowski w 18. minucie spotkania. Gdy otrzymał piłkę w polu karnym, uderzył na bramkę. Niestety niecelnie. Dwie minuty później strzałem z dystansu próbował zaskoczyć Bartosz Śpiączka. On jednak również się pomylił. Goście nie pozostawali dłużni. Trudno jednak mówić w tym kontekście o stuprocentowych sytuacjach. Blisko dojścia do pojedynku z bramkarzem zielono-czarnych był Adrian Dziubiński w 29 minucie. W okolicach 11 metra zatrzymał go jednak jeden z obrońców Górnika. Najbliżej bramki piłkarze z Rzeszowa byli w 32. minucie. Dobrze w bramce spisał się jednak Maciej Gostomski, blokując uderzenie z około pięciu metrów Mateusza Geńca.