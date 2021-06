Górnik Łęczna na ostatniej prostej. Zielono-czarni muszą się przełamać i w końcu wygrać mecz

- Mimo wszystko wciąż mamy to nadal w swoich nogach. Mam wciąż punkt przewagi i mamy nadzieje, że przełamiemy się w Sosnowcu i pociągniemy to dalej. Zostały dwa spotkania i nie ma tu co kalkulować. Trzeba wytoczyć najsilniejsze działa - tłumaczy Wojciechowski. - Jeśli miałbym się doszukiwać jakichś powodów, to na pewno nie pomaga nam spora ilość kontuzji na wiosnę. Stabilność składu nieco się załamała. Na jesieni gdy byliśmy wszyscy zdrowi i trzymaliśmy ten rytm meczowy i treningowy, to było wszystko okej. Na wiosnę naprawdę było sporo kontuzji i jeśli miałbym szukać jakiegoś alibi to tylko to - dodaje.

Przed "Górnikami" jeszcze dwa mecze. Już w najbliższą niedzielę w Sosnowcu zagrają przeciwko tamtejszemu Zagłębiu. Sezon zamkną domowym starciem z Sandecją Nowy Sącz. Opolska Odra ma przed sobą spotkania z tyskim GKS-em i łódzkim Widzewem. Miedź Legnica z kolei zmierzy się ze Stomilem Olsztyn oraz Zagłębiem Sosnowiec. Wydaje się zatem, że to legniczanie mają "na papierze" najłatwiejszy kalendarz. Rozgrywki zaplecza ekstraklasy już jednak niejednokrotnie pokazały, że aktualne miejsce w tabeli nie musi przekładać się na formę sportową w danym dniu.