Górnik Łęczna po kolejnej porażce. Opinie i komentarze po przegranej zielono-czarnych w Radomiu

Beniaminek z Lubelszczyzny przyjechał do Radomia z myślą o zdobyczy punktowej. Lepsi okazali się jednak gospodarze. Górnik Łęczna przegrał z Radomiakiem 1:3 i tym samym zaliczył już ósmą porażkę w bieżącym sezonie ekstraklasy. - Mieliśmy energię i apetyty na to, by zagrać z Radomiakiem o punkty. Z perspektywy początku meczu realizowaliśmy swoje założenia. Do momentu straty pierwszej bramki obie drużyny grały skutecznie w obronie. Drugą bramkę także straciliśmy w momencie gdy rywale nie mieli dużej przewagi. Strata gola na 2:0 podcięła nam skrzydła. Posypała się nasza gra. Uleciała z nas pewność - mówił po meczu trener łęcznian, Kamil Kiereś.

Szkoleniowiec z Łęcznej przyznaje, że jego zespół przegrał zasłużenie. Jednocześnie zauważa dobre momenty gry swojego zespołu. - Po przerwie w krótkim czasie straciliśmy kolejną bramkę. To był trudny moment. Próbowaliśmy grać i zazębiać niektóre akcje. Nie stwarzaliśmy jednak klarownych sytuacji. Rywal natomiast starał się wykorzystać fakt, że się otworzyliśmy. Mogliśmy stracić kolejne bramki. Maciek Gostomski jednak stanął na wysokości zadania. W końcówce bramka Damiana Gąski była wynikiem krótkiego zrywu po wejściu Przemka Banaszaka. Radomiak zwyciężył zasłużenie. 25 minut w miarę poprawnej gry to za mało, by na wyjeździe zapunktować - tłumaczy Kiereś.