Górnik Łęczna podejmie lidera zaplecza ekstraklasy. Trudny mecz o powrót na ligowy szczyt

Podopieczni Kamila Kieresia wygrali tylko jedno z siedmiu ostatnich spotkań i stracili pozycję wicelidera Fortuna 1. Ligi. Wrócić na miejsce premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy nie będzie im łatwo. Do Łęcznej przyjeżdża lider rozgrywek, Termalica Bruk-Bet Nieciecza.

Zielono-czarni po serii trzech zwycięstw otwierających rundę wiosenną złapali zadyszkę. Od połowy marca wygrali tylko jedno spotkanie. Zaliczyli ponadto po trzy porażki i remisy. Mimo słabych wyników długo utrzymywali się na drugim miejscu w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce jednak przegrali 0:1 z legnicką Miedzią, a radomski Radomiak i ŁKS Łódź podzieliły się punktami. Tym samym wspomniane kluby zrównały się swoimi dorobkami punktowymi z łęcznianami, zrzucając ich na czwarte miejsce wstawce. Obecnie są na dobrej drodze, by jeszcze skuteczniej wyprzedzić Górnika. W najbliższej kolejce łodzianie i radomianie zmierzą się z zespołami z drugiej połowy tabeli. Górnik z kolei podejmie lidera, czyli Bruk-Bet Termalicę Nieciecza.

- To było kolejne spotkanie, w którym mieliśmy problem ze stworzeniem sobie jakichś sytuacji, z grą na połowie przeciwnika. To jest na pewno coś do poprawy i coś, czego w tym momencie nie potrafimy robić. Z drugiej strony pokazaliśmy w tym sezonie, że potrafimy to robić. Wierzę w to, że uda nam się to wypracować na treningach - mówił po przegranej z Miedzią pomocnik Górnika, Bartłomiej Kalinkowski.

- Jesteśmy zawiedzeni. Od paru spotkań nie potrafimy zapunktować za trzy. Żeby myśleć o awansie, potrzebujemy zwycięstw. Wracamy do Łęcznej ze spuszczoną głową. Musimy się jak najszybciej podnieść. Tutaj nie powinno być chwili zwątpienia. Trzeba iść jak po swoje. Tylko i wyłącznie punkty dadzą nam awans. Myślimy tylko o awansie z dwóch pierwszych miejsc. Każdy ambitny człowiek na naszym miejscu powinien myśleć o awansie. Przepraszamy naszych kibiców za ostatnie wyniki. Jesteśmy tak samo rozgoryczeni i mamy nadzieję, że się to poprawi - dodaje z kolei napastnik z Łęcznej, Paweł Wojciechowski

- Ten mecz zamyka pewien etap sezonu - mówi o porażce z ekipą z Legnicy trener Górnika, Kamil Kiereś. - Trzeba się zastanowić co z tym zrobić. W ostatnich meczach słabo punktujemy, nie zdobywamy bramek. Moja praca polega na tym, by pomyśleć co dalej i poszukać czegoś skutecznego. Przed nami trudne mecze. Jako trener nie zrezygnuje z wejścia na szczyt. To będzie trudne, ale spróbujemy coś z tym zrobić - kończy.

Piłkarze z Niecieczy w minionej kolejce przełamali się po trzech meczach z rzędu bez wygranej. Bruk-Bet Termalica zwyciężyła z niepołomicką Puszczą aż 4:0. - Jestem zadowolony z tego, jaką pracę wykonał zespół. Sezon jest ciężki. Gramy co trzy dni. Musimy trochę rotować składem, by wybierać jak najlepiej. Teraz przygotowujemy się do meczu z Górnikiem Łęczna - mówi trener liderów 1. ligi, Mariusz Lewandowski. Kalendarz najbliższych rywali łęcznian jest rzeczywiście mocno napięty. Starcie z Górnikiem będzie pierwszym z ośmiu meczów klubu z Niecieczy zaplanowanych na maj. Jesienne spotkanie obu drużyn padło łupem "Słoni". Górnik przegrał na wyjeździe 1:2. Łęcznianie ponieśli wówczas pierwszą porażkę w bieżącym sezonie, choć przez prawie godzinę grali z przewagą jednego zawodnika. Podopieczni Kamila Kieresią z pewnością liczą na to, że uda im się zrewanżować na własnym boisku. Tym bardziej że w 2021 roku wygrali w Łęcznej tylko raz. 1 kwietnia zielono-czarni pokonali Chrobrego Głogów 3:0.

Mecz 28. kolejki Fortuna 1. Ligi: Górnik Łęczna - Bruk-Bet Termalica Nieciecza zaplanowano na niedzielę 2 maja, godz. 12:40. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisję "na żywo" można będzie śledzić za pośrednictwem telewizji Polsat Sport.

