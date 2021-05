Górnik Łęczna podejmie Odrę Opole. Kibice wracają na stadion

Zielono-czarni jeszcze niedawno byli wiceliderami Fortuna 1. Ligi. Seria niefortunnych wyników sprawiła jednak, że ich ligowa pozycja nieco spadła. Podopieczni Kamila Kieresia wygrali tylko jedno z dziewięciu ostatnich spotkań. Ostatni raz zwyciężyli 1 kwietnia. Od tego czasu zaliczyli cztery remisy i dwie porażki. Obecnie plasują się na szóstym miejscu w tabeli.

- Zostało jeszcze pięć spotkań. Na pewno nie odpuścimy, podejdziemy do tego zadania jak faceci i będziemy chcieli wycisnąć z tego jak najwięcej - mówi filar formacji defensywnej Górnika, Tomasz Midzierski. - W sobotę już mecz z Odrą Opole przy naszych kibicach. Być może to zabrzmi trochę buńczucznie, czy idiotycznie. Niech ktoś pomyśli, że jestem idiotą, ale trzeba wierzyć w ten zespół. Trzeba wierzyć w nas, wierzyć w siebie, wierzyć w Górnika Łęczna i w to, że możemy w tych pięciu spotkaniach zgarnąć komplet punktów. Matematyka matematyką, ale my wierzymy w ten zespół. Musimy iść dalej i przeć do przodu. Piłka nożna często sprawia niespodzianki i nas na to stać - dodaje.