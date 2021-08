Górnik Łęczna podejmie Wisłę Kraków. Kolejna szansa na punkty dla beniaminka z Lubelszczyzny

„Biała Gwiazda” po czterech kolejkach legitymuje się dorobkiem wynoszącym cztery punkty. Podopieczni Adriana Guli dobrze weszli w sezon. W inauguracyjnym spotkaniu przed własną publicznością zwyciężyli 3:0 z Zagłębiem Lubin. W kolejnych starciach zespół z Krakowa radził sobie jednak zdecydowanie gorzej. Najpierw trzynastokrotni mistrzowie Polski zremisowali z beniaminkiem, Termalicą Bruk-Bet Nieciecza 2:2, a następnie przegrali po 1:2 z Rakowem Częstochowa i Stalą Mielec.

- Dla nas porażki to też nie jest łatwa sprawa do przełknięcia. Proszę mi wierzyć, że przeżywamy je tak samo mocno, jak nasi kibice. I mogę zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby poprawa przyszła jak najszybciej - mówił po ostatniej kolejce doświadczony obrońca krakowskiego zespołu, Maciej Sadlok.

„Biała gwiazda” zajmuje po czterech spotkaniach dwunaste miejsce w tabeli. Górnik plasuje się natomiast w strefie spadkowej, na pozycji siedemnastej. Jak dotąd piłkarze prowadzeni przez trenera Kamila Kieresia zgromadzili dwa punkty, pozostając w gronie trzech zespołów, które w obecnym sezonie jeszcze nie wygrały.