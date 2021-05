Górnik Łęczna przed kolejną szansą na przełamanie. Zielono-czarni zagrają w Łodzi z ŁKS-em

- Wpływ na naszą słabszą ostatnio postawę mają kontuzje piłkarzy, między innymi dwóch podstawowych młodzieżowców Michała Golińskiego i Karola Struskiego. Urazy zawodników sprawiły, że musieliśmy przeorganizować nasz system gry, poszukać innych rozwiązać. To jednak nie do końca się sprawdziło, choć w ostatnich trzech meczach nasza gra wyglądała już naprawdę dobrze. Spokojnie mogliśmy w poprzedniej kolejce pokonać Odrę Opole, ale prosty błąd w doliczonym czasie gry skończył się utratą gola i mecz zakończył się remisem 1:1 - dodaje szkoleniowiec.

"Górnicy" wygrali tylko jedno z ostatnich dziesięciu spotkań. W tym czasie z pozycji wicelidera spadli na szóste miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi. Jeśli łęcznianie nie utrzymają się w pierwszej szóstce, stracą szansę na grę w barażach o awans do ekstraklasy. Za plecami zielono-czarnych czai się legnicka Miedź, która na cztery kolejki przed końcem sezonu traci do nich trzy punkty.

- ŁKS też w ostatnim czasie przechodzi piłkarskie turbulencje. Oni mają jednak ten atut, że choć przegrywali w Niepołomicach, to zdołali wyciągnąć wynik i zwyciężyli. Takie zwycięstwo daje czasem drużynie pozytywny impuls. Zresztą w drużynie jest wielu dobrych graczy. Pamiętam ich także z przegranego meczu z Arką Gdynia, czy remisu Jastrzębiem, kiedy to rywal przez większą część spotkania grał w osłabieniu - wspomina Kiereś.

- Mamy jeszcze cztery kolejki do końca i miejmy nadzieję przynajmniej baraże. Nie możemy tutaj zrzucać na zmęczenie. Jesteśmy przygotowani do tego, by zagrać wszystkie mecze. Musimy je wygrać, by zrealizować cel - mówi z kolei zawodnik Górnika Bartłomiej Kalinkowski. - Nie podłamujemy się, dalej walczymy o baraże i awans. trzeba się przygotować, pojechać do Łodzi i wygrać mecz. Mamy świadomość tego, gdzie jesteśmy i tego, że jesteśmy blisko, by zrobić coś naprawdę fajnego. Coraz lepiej gramy i mamy nadzieję na zwycięstwo - dodaje bramkarz i nowy kapitan Górnika, Maciej Gostomski.

W Łodzi podobnie jak w Łęcznej za zdobywanie bramek odpowiedzialny jest przede wszystkim konkretny duet zawodników. W przypadku ŁKS-u mowa o Hiszpanach: Antonio Dominguezie i Pirulo. Obydwaj zdobyli w bieżących rozgrywkach po dziesięć bramek. Paweł Wojciechowski ma na swoim koncie jedno trafienie mniej. Bartosz Śpiączka z kolei zdobył od początku sezonu osiem goli. Tyle samo trafień na swoim koncie zapisał napastnik łódzkiego klubu, Łukasz Sekulski. Warto dodać, że gospodarze sobotniego spotkania są obok Bruk-Bet Termalici Nieciecza najbardziej bramkostrzelną ekipą zaplecza ekstraklasy. W dotychczas rozegranych 30. kolejkach zdobyli 52 gole. To jedenaście trafień więcej niż ich najbliżsi rywale.