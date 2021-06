Górnik Łęczna przed półfinałem baraży. Wyjazdowe starcie z GKS-em Tychy

Po ostatniej kolejce sezonu regularnego Fortuna 1. Ligi zielono-czarni uplasowali się na szóstym miejscu w tabeli. Tym samym awansowali do półfinałów baraży. Pierwszym rywalem łęcznian w walce o ekstraklasę jest tyski GKS.

Górnik jest najniżej uplasowanym zespołem wśród ekip walczących w barażach. Dlatego do najbliższego spotkania oraz ewentualnego finału podchodzić będzie z pozycji drużyny wyjazdowej. Zespół z Tych z kolei zamknął ligowe podium. Do bezpośredniego awansu zabrakło tyszanom trzech punktów. Przed podopiecznymi Kamila Kieresia trudne zadanie. Ich rywale wydają się faworytami w walce o awans. Górnik w sezonie 2020/2021 mierzył się z zespołem prowadzonym przez Artura Derbina dwukrotnie. Na własnym boisku łęcznianie zremisowali 1:1. W Tychach już jednak musieli uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3. - Będziemy przygotowywali się do tych meczów jak do wszystkich innych. To będą dwa bardzo ważne spotkania. Myślami jesteśmy już przy środowym meczu z Górnikiem Łęczna. W tym momencie najważniejsza jest regeneracja. Musimy odpocząć i dobrze się przygotować, żeby być gotowym na środę pod względem mentalnym i fizycznym - mówi w rozmowie z klubowymi mediami pomocnik tyskiego GKS-u, Jakub Piątek.

Górnik w ostatniej kolejce rozgrywek zaplecza ekstraklasy pokazał się z dobrej strony. Łęcznianie pożegnali rozgrywki na własnym stadionie w wielkim stylu i pokonali rewelację piłkarskiej wiosny, Sandecję Nowy Sącz 3:0. Warto jednak podkreślić, że ich rywale nie grali już o nic, a dla łęcznian brak punktów w tym spotkaniu mógł oznaczać wypadnięcie z pierwszej szóstki. Zespół z Tych z kolei mierzył się z innym zespołem, który awansował do baraży, ŁKS-em Łódź. Tyszanie zremisowali to spotkanie 1:1. - Teraz tabela pójdzie na bok i wszystko rozegra się w kontekście meczu, który przed nami - mówi trener Górnika, Kamil Kiereś. - Mówiliśmy sobie, że jeśli mamy na coś liczyć, to na siebie. To się sprawdziło w ostatnich dwóch spotkaniach wygranych z Zagłębiem Sosnowiec i Sandecją. Wróciliśmy do gry dwoma napastnikami i ewidentnie nam to służy. Ten ostatni mecz nazwaliśmy ćwierćfinałem. Teraz jesteśmy w półfinale. Waga tego spotkania była duża. Zespół wytrzymał ciśnienie i zadowolił siebie, środowisko i kibiców - dodaje szkoleniowiec.

Zwycięzca środowego starcia w finale baraży zmierzy się z wygranym pary: Arka Gdynia - ŁKS Łódź. Natomiast przegrany kończy zmagania w obecnym sezonie. Obydwa mecze półfinałowe zaplanowano na 16 czerwca. Spotkanie GKS Tychy - Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 18:00. Pierwszy gwizdek w Gdyni wybrzmi z kolei o godz. 20:30. Transmisję "na żywo" można śledzić w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie za pośrednictwem portalu IPLA.TV. - Nie myślimy na razie o dwóch meczach, tylko skupiamy się na jednym, bo wiemy, że GKS Tychy to trudny przeciwnik i musimy być dobrze przygotowani, by go pokonać - podkreśla Bartosz Śpiączka, napastnik zielono-czarnych. ZOBACZ TAKŻE:

"Studio Kadra" po meczu Polska - Słowacja (1:2)