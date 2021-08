Górnik Łęczna przed szansą na premierowe zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie. Wyjazdowe starcie zielono-czarnych ze Stalą Mielec

Stal Mielec w ubiegłym sezonie uratowała się przed spadkiem w końcówce sezonu. W bieżących rozgrywkach także wymienia się ją w gronie kandydatów do gry w Fortuna 1. Lidze. W podobnym kontekście mówi się o łęcznianach. Wynik najbliższego spotkania obu drużyn może mieć tym samym duże znaczenie w kontekście walki o utrzymanie.

Trener gospodarzy z Mielca, Adam Majewski uważa, że nie należy przeceniać wagi nadchodzącej konfrontacji. - Powoli to spotkanie urasta do nie wiadomo jakiej rangi. Grają dwa zespoły z dolnej części tabeli i w kontekście dalszej części sezonu będzie to miało duże znaczenie, ale podchodzimy do tego spokojnie. To jest dopiero szósta kolejka. W piątkowym meczu będziemy musieli wykazać się cierpliwością w grze ofensywnej i przede wszystkim stworzyć dużo sytuacji, by zdobyć bramkę - mówi szkoleniowiec.