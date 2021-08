Górnik Łęczna przed trudnym meczem wyjazdowym. Zielono-czarni zagrają ze Śląskiem Wrocław

W bieżącej kampanii podopieczni Kamila Kieresia jeszcze nie wygrali. Ekstraklasowy beniaminek zainaugurował rozgrywki remisem 1:1 z Cracovią. Następnie "Górnicy" przegrali w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem 1:3 i 0:4 na własnym boisku z Wartą Poznań. Obecnie zielono-czarni zamykają tabelę z dorobkiem wynoszącym tylko jeden punkt i najsłabszym bilansem bramkowym w stawce. Uciec z ostatniego miejsca już w najbliższej kolejce będzie im niezwykle trudno. Łęcznianie bowiem jadą na teren czwartego zespołu ubiegłego sezonu, Śląska Wrocław.

- Śląsk to bardzo mocny zespół - chwali najbliższego przeciwnika trener zespołu z Łęcznej, Kamil Kiereś. - Od kiedy do zespołu dołączył trener Jacek Magiera, to na ostatnie 20 spotkań przegrali tylko raz. Była to porażka z Rakowem Częstochowa, który jest bardzo mocny. To świadczy o tym, że wrocławianie są bardzo skuteczni. Na swoim stadionie grają bardzo ofensywnie. Ostatnie wyniki mogą ich napawać pewnością. Oczywiście kalendarze gier dzielą między puchary, rozgrywki europejskie i ligę, ale mają bardzo szeroką kadrę. My mamy też swoje ambicje i problemy do rozwiązania. Ostatnie nasze porażki są z tymi kłopotami ściśle związane. Musimy wyeliminować pewne negatywne kwestie na boisku. Szukamy rozwiązań i pracujemy nad tym wszystkim - dodaje szkoleniowiec.